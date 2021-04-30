Приветствие

Всем привет! Евгения, будем знакомы:)
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Первоначально я хотела блог только о кулинарии, но спустя время поняла,что хочется писать о многом и другом)
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Люблю, готовлю, разбираюсь, изучаю все о современной гастрономии и не только. До недавнего времени, увлеклась азиатской кухней, уважаю японскую, а всей душой - к корейской.
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Дело было вечером - в четверг

Делать было нечего - в пятницу, и поехала я в культ поход за 180км от Москвы как сейчас помню, разбирая записи своего дневника)

Я не знаю кем надо быть, чтобы за такое расстояние, доехать до станции: оттуда сначала полчаса пешим до леса, обходя кладбище😶, после пройти по кочкам да ямам, далее через старый, подвесной мост с палаткой то, спальником и тяжеленным рюкзаком, и вновь подняться в гору.
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Осенняя пора

Наступает плавно, тепло и вдохновляюще, открывая горизонты неизведанного, знакомого и яркого.

Пожалуй, один из ламповых марафонов, что я встречала. Темы близки каждому, меняя мотив выступления, ближе к своему восприятию.

Welcome


🇮🇹 Fiori di zucca in pastella ripieni di ricotta

Рафтинг в Карелии

В первый раз, всегда запоминается лучше, чем потом в дальнейшем, особенно, так сумбурно да спонтанно. Собрались за полчаса, чуть не опоздавши на поезд в сторону Петразоводска...


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Девушка в тумане 🎬

По одноименному роману Донато Карризи.

Есть фильмы, которые с первых минут нас что? Правильно, интригуют! Знаете, этакая игра на интуицию, угадай кто убийца, вот прям сейчас, и чем раньше тем лучше)) ведь дальше нас только больше сбивают с пути. Да не, не может быть, что это он, да вы посмотрите на эти щенячьи глаза, а потом бабац - неожиданно! В общем, рекомендую)

Те, кто смотрел "Призрак (2009г)", "Невидимый гость", "Тело", "Исчезнувшая" - вам понравится.
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