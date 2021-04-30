Есть фильмы, которые с первых минут нас что? Правильно, интригуют! Знаете, этакая игра на интуицию, угадай кто убийца, вот прям сейчас, и чем раньше тем лучше)) ведь дальше нас только больше сбивают с пути. Да не, не может быть, что это он, да вы посмотрите на эти щенячьи глаза, а потом бабац - неожиданно! В общем, рекомендую)Те, кто смотрел "Призрак (2009г)", "Невидимый гость", "Тело", "Исчезнувшая" - вам понравится.