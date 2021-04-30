Приветствие
Всем привет! Евгения, будем знакомы:)
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Первоначально я хотела блог только о кулинарии, но спустя время поняла,что хочется писать о многом и другом)
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Люблю, готовлю, разбираюсь, изучаю все о современной гастрономии и не только. До недавнего времени, увлеклась азиатской кухней, уважаю японскую, а всей душой - к корейской.
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Первоначально я хотела блог только о кулинарии, но спустя время поняла,что хочется писать о многом и другом)
...
Люблю, готовлю, разбираюсь, изучаю все о современной гастрономии и не только. До недавнего времени, увлеклась азиатской кухней, уважаю японскую, а всей душой - к корейской.
...
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